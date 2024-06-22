Главный тренер «Флориды» Морис рассказал о поражении от «Эдмонтона» в шестом матче финала

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о поражении от «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Если вы войдёте в раздевалку прямо сейчас, там будет не так много счастливых людей. Меня не беспокоит психологическое состояние игроков сегодня. Ты потерпел поражение, ты чувствуешь это, тебе больно. Мы зализываем свои раны, и завтра начнём восстановление.

Но то, кем ты являешься сегодня, ничего не значит для того, кем ты будешь через два дня.

Я думаю, нам не хватает скорости в нападении, особенно в формате «5 на 5». Нас загоняют в углы. Нам нужно найти места, где мы сможем развивать скорость или сохранять её», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом после шести матчей счёт серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене».