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«Я бы ни за что не взял такой челлендж». Тренер «Флориды» Морис — об отменённом голе

«Я бы ни за что не взял такой челлендж». Тренер «Флориды» Морис — об отменённом голе
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис после поражения от «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024 высказался про отменённый гол своей команды из-за офсайда.

«Будь я на месте тренера «Эдмонтона», я бы ни за что не взял такой челлендж. Я не думаю, что вы можете однозначно утверждать, что это был офсайд. Я не говорю, что это не офсайд. Мы сделаем стоп-кадры, подключим ЦРУ, мы во всём разберёмся. Но за те 30 секунд, отведённые мне, я бы никогда не взял этот челлендж», — приводит слова Мориса сайт НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом после шести матчей счёт серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене».

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