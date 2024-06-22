ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Эдмонтона» Ноблох высказался про отменённый гол «Флориды»

Главный тренер «Эдмонтона» Ноблох высказался про отменённый гол «Флориды»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал отменённый гол «Флориды Пантерз» из-за офсайда в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024.

«Я не думаю, что там было близко. На самом деле мы сразу же хотели взять челлендж, но нам понадобилось немного больше времени, чтобы всё проверить. Наше сомнение было в том, правильный ли видеоповтор мы посмотрели. На мой взгляд, это определённо был офсайд», — цитирует Ноблоха сайт Национальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом после шести матчей счёт серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене».

Материалы по теме
Видео
«Я бы ни за что не взял такой челлендж». Тренер «Флориды» Морис — об отменённом голе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android