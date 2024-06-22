Главный тренер «Эдмонтона» Ноблох высказался про отменённый гол «Флориды»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал отменённый гол «Флориды Пантерз» из-за офсайда в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли — 2024.

«Я не думаю, что там было близко. На самом деле мы сразу же хотели взять челлендж, но нам понадобилось немного больше времени, чтобы всё проверить. Наше сомнение было в том, правильный ли видеоповтор мы посмотрели. На мой взгляд, это определённо был офсайд», — цитирует Ноблоха сайт Национальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом после шести матчей счёт серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене».