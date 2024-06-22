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Журналист сайта НХЛ: Бобровский растерял уверенность и самообладание

Журналист сайта НХЛ: Бобровский растерял уверенность и самообладание
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Североамериканский журналист Шон Рорк в статье на сайте Национальной хоккейной лиги оценил игру российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в последних матчах финала Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«Вратарь «Флориды» растерял уверенность и самообладание. Сегодня его нельзя было винить, поскольку все голы «Эдмонтон» забивал в отрывах и контратаках, но он так и не смог сделать важный большой сейв. Он пропускал по три и более шайбы в каждой из последних трёх встреч и пропустил 12 голов после последних 58 бросков по его воротам», — написано в статье.

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, после шести матчей счёт в серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене».

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