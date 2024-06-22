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Капитан «Флориды» Барков: «Эдмонтон» играет действительно хорошо, нам нужно стать лучше

Капитан «Флориды» Барков: «Эдмонтон» играет действительно хорошо, нам нужно стать лучше
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Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков оценил игру «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 и заявил, что «пантерам» нужно стать лучше.

«Что ж, они играют действительно хорошо. У них хорошая оборона, они быстры и активно атакуют. Так что, очевидно, нам нужно быть лучше. В играх есть вещи, с которыми мы справляемся действительно хорошо, и есть вещи, в которых нам нужно стать лучше», — цитирует Баркова сайт НХЛ.

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом после шести матчей счёт серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене».

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