Хайман о камбэке «Эдмонтона» с 0-3: отличная история, но её забудут, если мы не закончим

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман прокомментировал камбэк канадского клуба с 0-3 в финальной серии плей-офф 2024 года с «Флоридой Пантерз».

«Работа ещё не завершена. Это замечательная история, но её нужно закончить. Все забудут, если мы её не закончим [в свою пользу]», — приводит слова Хаймана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом после шести матчей счёт серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене». Встреча на льду «пантер» начнётся в 3:00 мск.

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