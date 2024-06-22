ESPN — о финале Кубка Стэнли: игрокам «Флориды» некого винить, кроме самих себя

Журналисты североамериканского сайта ESPN высказались об игре «Флориды Пантерз», которая растеряла преимущество в финальной серии с «Эдмонтон Ойлерз» в три матча.

«Игрокам «Флориды» некого винить, кроме самих себя. Они проиграли три игры подряд всего дважды в регулярном сезоне и находятся на грани того, чтобы упустить Кубок Стэнли. Во Флориде уже должен был состояться чемпионский парад. Вместо этого серия возвращается обратно в «солнечный штат», чтобы посмотреть, осталось ли у «пантер» что-нибудь, чтобы наконец прикончить чрезвычайно достойного противника.

«Флорида» вяло выходила из-за ворот, начиная с третьей игры, позволяя «Ойлерз» брать на себя инициативу, от которой они не отказывались. Предыдущая приверженность «Флориды» всесторонней оборонительной игре быстро испаряется и делает Сергея Бобровского уязвимым. Спецкоманды «Флориды» тоже не сработали. Звёзд «Пантерз» (в основном) не существует, и все крики тренера Пола Мориса не могут помочь «Флориде» преодолеть трудности.

Теперь «пантеры» находятся в ситуации «сделай или умри». И кажется, что «Эдмонтон» находится в гораздо лучшей форме, чтобы справиться в седьмой игре лучше, чем «Флорида», — написано в статье.