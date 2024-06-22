Форвард «Флориды»: в шестом матче «Эдмонтон» вышел голоднее нас

Нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге прокомментировал итоги шестого матча финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«Они вышли голоднее нас. Своего рода, они больше нас хотели победить. На самом деле у нас не получился форчек со старта, чего не скажешь об их игре. Я думаю, мы должны стать лучше, и нам нужно лучшее начало», — приводит слова Вераге официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, после шести матчей счёт в серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене». Встреча на льду «пантер» начнётся в 3:00 мск.