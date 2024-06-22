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«Мы верим друг в друга». Макдэвид — об игре «Эдмонтона» в финале Кубка Стэнли

Капитан и лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал о настрое в команде во время финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз».

«Мы верим, верим друг в друга, верим в нашу команду. Честно говоря, мы просто получаем удовольствие», — приводит слова Макдэвида Sportsnet.

Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 24 матчах.

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, после шести матчей счёт в серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене». Встреча на льду «пантер» начнётся в 3:00 мск.

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