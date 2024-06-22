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Российский защитник «Флориды» Куликов поделился ожиданиями от решающего матча Кубка Стэнли

Российский защитник «Флориды» Куликов поделился ожиданиями от решающего матча Кубка Стэнли
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Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов поделился ожиданиями от решающего, седьмого матча Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«Нам осталась одна игра. Мы с самого начала были готовы сыграть серию из семи игр, и сейчас ничего не меняется. Мы взяли три матча, они сыграли три хороших игры. Теперь наша задача – победить дома», — приводит слова Куликова The Athletic.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 33-летний Куликов провёл 23 матча, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу.

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, после шести матчей счёт в серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене».

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