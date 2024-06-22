Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

The Athletic оценил шансы «Флориды» и «Эдмонтона» в преддверии седьмой игры финала

Североамериканское издание The Athletic оценило шансы «Флориды Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз» в преддверии седьмой игры финальной серии Кубка Стэнли — 2024.

По мнению журналистов портала, у «Флориды» шансов чуть больше — 52% против 48% у «Эдмонтона».

Фото: The Athletic

Отметим, что перед стартом финальной серии издание оценивало шансы команд поровну — 50 на 50.

Напомним, на пути к финалу «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4-1), «Ванкувер» (4-3) и «Даллас» (4-2). «Флорида» последовательно обыграла «Тампа-Бэй» (4-1), «Бостон» (4-2) и «Рейнджерс» (4-2).

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом после шести матчей счёт серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене».