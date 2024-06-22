Клюшка Уэйна Гретцки была продана на аукционе за рекордную сумму в $ 336 тыс.

Клюшка, которую легендарный экс-форвард Уэйн Гретцки использовал при игре за «Эдмонтон Ойлерз» в финале Кубка Стэнли 1988 года, была продана на аукционе за $ 336 тыс., что является рекордом для клюшек НХЛ. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на Sotheby's. Аукцион состоялся за несколько часов до шестой игры финала Кубка Стэнли — 2024 между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз».

Прошлый рекорд принадлежал также клюшке Гретцки. В 2022 году она была продана за $ 138,6 тыс. Отметим, что в финале 1988 года «Ойлерз» обыграли «Бостон Брюинз». Примечательно, что четвёртая игра серии была приостановлена ​​из-за отключения электроэнергии 24 мая 1988 года в Бостоне, которая так и не была доиграна.

Гретцки набрал 13 (3+10) очков в финале 1988 года, что является рекордом, который сохраняется до сих пор.