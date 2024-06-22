«Человек не в себе». Трёхкратный чемпион мира — о словах Конюхова про Овечкина

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил слова путешественника Фёдора Конюхова про капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я просто на эти слова внимания не обращаю. Как на это можно обращать внимание? Человек не в себе. Да, уважаемый, но не в себе, мягко говоря. Человек играет, это его работа, там имеет действующий контракт. Прославляет Россию, наш великий игрок, борется за то, чтобы перебить рекорд великого игрока. Что это вообще? Его слова ни в какие ворота не лезут. Может, его не так поняли, не знаю», — цитирует Терещенко «Советский спорт».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.