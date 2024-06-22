А. Коваленко — об «Эдмонтоне» и Макдэвиде: команда одного игрока никогда не вернётся с 0-3

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко прокомментировал камбэк «Эдмонтон Ойлерз» с 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Флоридой Пантерз».

«Любой профессионал понимает, что это такое — на финише сезона после сотни с лишним матчей найти в себе силы не смириться с 0-3, тем более в финале.

В прессе много и по делу пишут про рекорды Коннора Макдэвида, но команда одного игрока никогда не вернётся с 0-3. В этом плане 5:1 в шестом матче стали показательными — командная победа «Эдмонтона», забивали все звенья, а Макдэвид очков не набрал», — сказал Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, после шести матчей счёт в серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене». Встреча на льду «пантер» начнётся в 3:00 мск.