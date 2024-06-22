Вышински — о словах Баркова: не могу поверить в то, что упустить 3-0 в серии — это «мечта»

Журналист ESPN Грег Вышински на своей странице в социальной сети прокомментировал слова капитана «Флориды Пантерз» Александра Баркова после шестой игры финала Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз». Один из лидеров «пантер» заявил: «У нас было три «матчбола», но будет седьмая игра. Это мечта каждого из нас».

«Послушайте, я готов поверить во многое из того, что говорят игроки «пантер» после шестой игры, но я отказываюсь верить в то, что упустить преимущество в 3-0 в финале Кубка Стэнли — это то, о чём вы «мечтаете в детстве», — написал Вышински.

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, после шести матчей счёт в серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене».