Плющев — о «Флориде»: где-то тренер не доработал в плане психологии

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался о возможных причинах неудачной игры «Флориды Пантерз» в последних мачтах финала Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз».

«Тренерская профессия заключается не только в вбросе шайбы, это общение с людьми, психологическая работа со всеми и с каждым по отдельности. Но где-то, наверное, тренер не доработал в этом плане, а может быть, и не обладает теми навыками, которые необходимы.

Всё зависит от главного тренера, у ребят носы повешены – это вина главного тренера. В эти моменты надо объяснять, что ничего страшного нет, я не буду вдаваться в подробности психологии. Просто бывают различные ситуации у команды, и большая роль у главного тренера. Не от того, что он отрешится и пригласит какого-нибудь якобы психолога, а от того, что он выводит и уводит с площадки. От него зависит, как она уйдёт со льда – либо с высокоподнятой головой, либо с понурым взглядом», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.