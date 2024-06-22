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«При чём здесь хоккей и политика?» Барулин — об отношении Конюхова к Овечкину

«При чём здесь хоккей и политика?» Барулин — об отношении Конюхова к Овечкину
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Бывший голкипер клубов КХЛ и сборной России Константин Барулин прокомментировал слова путешественника Фёдора Конюхова про капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я считаю, что это глупости. Саня давно играет в НХЛ, команда зависит от него, он – капитан. При чём здесь хоккей и политика? Никогда не понимал, когда спорт начинал становиться политической игрушкой. НХЛ всегда была и сейчас является лучшей лигой мира. Ребята не просто так туда едут зарабатывать деньги и кубки, поэтому не разделяю мнение Конюхова», — приводит слова Барулина «Советский спорт».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

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