Леонид Вайсфельд назвал одну из проблем «Флориды» в финале с «Эдмонтоном»

Хоккейный эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал финальную серию Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз», а также заявил, что «пантеры» практически не создают моменты.

«Я не знаю, что произошло с «Флоридой». Но то, что я вижу, – они практически не создают моменты. А «Эдмонтон» очень хорошо бежит в контратаки – практически всё реализовывает. Не знаю, что будет в седьмой игре. «Флорида» в первые три игры и «Флорида» во вторые три игры – это две разные команды. Седьмой матч – максимально непредсказуемый. Кого-то это прибивает, а кому-то, наоборот, – придаёт дополнительные силы», – приводит слова Вайсфельда Vprognoze.

Напомним, сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, после шести матчей счёт в серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене». Встреча на льду «пантер» начнётся в 3:00 мск.