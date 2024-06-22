Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от седьмого матча в финале Кубка Стэнли

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев поделился ожиданиями от седьмого матча финала Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«В последнем матче любого кубкового мероприятия назвать кого-либо фаворитом очень сложно, дело – не благодарное. Потому что это последний матч сезона, который решает всё для обеих команд, поэтому здесь различные факторы могут сработать. У этих финалистов шансы равные», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, после шести матчей счёт в серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене». Встреча на льду «пантер» начнётся в 3:00 мск.