Терещенко: Овечкин проседает в обороне, но это нормально, его задача в другом

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал статью североамериканского издания The Athletic, в которой контракт нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина назвали самым неэффективным в клубе в сезоне-2023/2024.

«В плане неэффективности, исходя из параметров рейтинга, я согласен с The Athletic. Саня – другой игрок. Это моё мнение. Видно, что он в игре в обороне проседает. Наверное, его задача заключается в другом. К этому надо нормально относиться. Да, не так играет в обороне, я уже не раз говорил: когда «Вашингтон» выигрывал Кубок Стэнли, он играл по-другому. Он играл на команду, понимал, что был один из немногих шансов выиграть Кубок Стэнли, было всё, они этим воспользовались. Он делал всё: ловил на себя шайбы, в обороне играл, делал много черновой работы.

Это не означает, что он не умеет играть. Да, цель – выиграть Кубок Стэнли ещё раз, но, наверное, одна из главных целей, не будем скрывать, — побить рекорд Гретцки, осталось чуть-чуть. Это нормально», — цитирует Терещенко «Советский спорт».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.