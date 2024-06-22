«В глазу всё лопнуло, врачи наложили 30 швов». Карл Хагелин — о своей страшной травме

35-летний шведский экс-нападающий, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Карл Хагелин рассказал о своей страшной травме глаза, из-за которой он завершил карьеру.

«На тренировке я получил клюшкой в глаз. Один из членов команды упал и взмахнул клюшкой почти как бейсбольной битой. Удар пришёлся прямо в глаз. Не в ногу, что было бы лучше.

В глазу лопнуло всё. Врачам пришлось зашивать глаз 30 швами, в том числе на зрачок и хрусталик. Было бы немного хуже, если бы он полностью треснул и его пришлось бы заменять, чего поначалу боялись врачи. Сейчас самое главное, что я всё ещё могу видеть. У меня что-то вроде чёрного пятна в центре глаза, а вокруг него всё, как в тумане. Теперь правый глаз выполняет основную работу. Яркий свет мне действительно мешает. Часто мне нужны солнцезащитные очки. Если я смотрю игру и на катке очень ярко, мне нужны тёмные очки.

Я всегда стараюсь находить позитив, и есть огромная разница, когда что-то подобное происходит, когда тебе 33, 34 года, по сравнению с тем, если бы тебе было 23.

После совета с врачом, мы решили, что я не смогу продолжить карьеру. Конечно, эмоционально было тяжело, но в то же время я вспоминал всё, чего достиг, все травмы, которые получил, поэтому больше сказать об этом решении было нечего», — приводит слова Хагелина Hockeysverige.