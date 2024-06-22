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Кто победит в решающем матче финала Кубка Стэнли?

Кто победит в решающем матче финала Кубка Стэнли?
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Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Таким образом, после шести матчей финальной серии Кубка Стэнли — 2024 счёт равный 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене». Встреча на льду «пантер» начнётся в 3:00 мск.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто победит в решающем матче финала Кубка Стэнли?»

Напомним, на пути к финалу «Эдмонтон» победил «Лос-Анджелес» (4-1), «Ванкувер» (4-3) и «Даллас» (4-2). «Флорида» последовательно обыграла «Тампа-Бэй» (4-1), «Бостон» (4-2) и «Рейнджерс» (4-2).

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс».

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