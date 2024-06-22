Плющев: «Флорида» подхватила синдром «ну одну игру из четырёх мы заберём»

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал тот факт, что «Флорида Пантерз» упустила преимущество 3-0 по матчам в финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».

«То, что «Флорида» допускает много ошибок в обороне, факт. С чем это связано, я не знаю, это с главным тренером надо разбираться. В принципе, после второго, а лучше после первого поражения надо было делать выводы. Они подхватили синдром «ну одну игру из четырёх мы заберём». На это нарывались очень многие команды, у нас в КХЛ тоже», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, после шести матчей счёт в серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене».