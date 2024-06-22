Сушинский: а Овечкину нужно, чтобы Конюхов жал ему руку?

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский прокомментировал слова путешественника Фёдора Конюхова про капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«По мнению Конюхова, Овечкин играет в Америке только ради денег? Не согласен с этим. Саша как раз таки прославляет российский хоккей за океаном.

Если этот путешественник не хочет жать руку Овечкину, то на это можно посмотреть с другой стороны. А Александру вообще надо, чтобы тот жал ему руку? Такие слова можно говорить про кого угодно, но не про Овечкина. Это сказал человек, который не знает Сашу. Ещё раз убеждаюсь в том, что Конюхов абсолютно не знаком с Александром, а просто решил высказать своё мнение», — приводит слова Сушинского Sport24.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.