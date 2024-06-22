Быков: надеюсь, «Флорида» с Бобровским всё-таки выиграет Кубок Стэнли

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от решающего, седьмого матча финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

Я всегда радуюсь за ребят, когда они добиваются успехов в своём деле. Сергей – выдающийся спортсмен, который старается быть лидером своей команды и вести её к победе. Надеюсь, что «Флорида» вместе с ним всё-таки выиграет трофей в этом году.

Я не знаю, на чьей стороне преимущество перед седьмым матчем серии. Многое зависит от работы тренерского штаба «Флориды». Непонятно, как они проведут анализ ситуации, предоставят план на последний матч и улучшат психологическое состояние своих игроков, – сказал Быков в интервью Metaratings.

Напомним, сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, после шести матчей счёт в серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене». Встреча на льду «пантер» начнётся в 3:00 мск.