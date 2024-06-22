Заслуженный тренер России: теперь всё работает на «Эдмонтон» и против «Флориды»

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о ходе финальной серии Кубка Стэнли — 2024 между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

– Теперь психологическое преимущество на стороне «Эдмонтона»?

– Безусловно, это так. Теперь всё работает на «Эдмонтон» и против «Флориды» и Бобровского. В «Эдмонтоне» сейчас перехлёстывают эмоции. Сравнять счёт в серии, сначала уступая в ней 3:0, – это очень серьёзно. Но седьмая игра всегда непредсказуемая. Седьмая игра – это всегда качели.

В «Эдмонтоне» великолепно работает атака. Столько забивать и столько создавать – это что-то невероятное. Смотреть такой хоккей – наслаждение. Тут есть и слёзы, и отчаяние, и улыбки и сумасшедшая радость. Внутри хоккеистов тоже бушуют настоящие бури. Думаю, многие россияне болеют за «Флориду» Бобровского, мои симпатии тоже на их стороне. Но в «Эдмонтоне» сейчас суперпоколение, — приводит слова Канарейкина Metaratings.ru.

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, после шести матчей счёт в серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене». Встреча на льду «пантер» начнётся в 3:00 мск.