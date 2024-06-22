«Ему надо почаще приземляться к берегу». Чемпион Олимпиад — о словах Конюхова об Овечкине

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов оценил слова путешественника Фёдора Конюхова про капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Если он не знает темы, даже на общем уровне… Саша – наш амбассадор во всём мире. Доказывает силу нашего российского хоккея и вообще спорта. Мы все верим в его рекорд, надеемся, что он добьётся своего. Главное, чтобы он сейчас хорошо провёл отпуск, подготовился к сезону и доказал всем, что наш хоккей – сильнейший.

Мы говорим объективно, так как НХЛ – сильнейшая лига в мире. Что тут обсуждать? Конюхову надо почаще приземляться к берегу», – сказал Касатонов в интервью Vprognoze.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.