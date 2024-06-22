Крикунов раскрыл, что говорил своей команде после упущенного преимущества в три игры

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил ситуацию «Флориды Пантерз», которая упустила преимущество в три игры в финальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз» и вспомнил подобный случай из своей тренерской практики.

– Теперь психологическое преимущество на стороне «Эдмонтона»?

– Не согласен. Преимущество у того тренера, который лучше будет контактировать со своей командой. Понятно, что «Эдмонтон» на подъёме, но перед седьмой игрой это не имеет значения.

У меня была подобная ситуация. Моя команда тоже вела в серии 3-0, но потом соперник сравнял. Тогда я сказал своим хоккеистам: «Парни, сначала выиграли мы, потом победили они. Сейчас снова наша очередь». После этого мы обыграли соперников и заняли первое место. Если тренер «Флориды» найдёт нужные слова, то у «Пантерз» будет всё в порядке. Не просто так команда вела в серии со счётом 3-0. Лично я болею за «Флориду» и Бобровского, — сказал Крикунов в интервью Metaratings.ru.

Сегодня, 22 июня, «Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Флориду Пантерз» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, после шести матчей счёт в серии 3-3. Седьмой матч состоится 25 июня на «Амерант Банк Арене». Встреча на льду «пантер» начнётся в 3:00 мск.