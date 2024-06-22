«Будем надеяться на магию Бобровского». Кожевников — о седьмом матче финала НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ между «Флоридой Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».

«Игроков «Эдмонтона» после трех поражений прижали к стенке и они играют совсем на других эмоциях. Макдэвид — выдающаяся личность и он просто творит чудеса. А хоккеисты «Флориды» после 3-0, возможно, подумали: если не я решу исход серии, то это сделает кто-то другой. Тот же Бобровский, который тащит их весь сезон. И ведь даже когда «Флорида» выиграла три матча подряд, счет мог быть совсем иным, ведь защиту команды просто рвали на части. Однако Сергей в финале плей-офф играет как кудесник и берет почти все броски. Но Бобровский же не робот.

А Макдэвид просто рвет и мечет. И отдает, и забивает, практически команду обыгрывает один великий хоккеист. Игрокам «Флориды» сейчас надо менять свою психологию. Они должны дать свой последний бой. И будем надеяться на магию Бобровского, ведь он блистательный вратарь», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».