Три россиянина — в топ-15 вратарей предстоящего драфта НХЛ по версии Daily Faceoff

Журналист Daily Faceoff Стивен Эллис опубликовал рейтинг лучших вратарей предстоящего драфта — 2024. В него вошли три российских хоккеиста — Илья Набоков, Михаил Егоров и Кирилл Зарубин, а также белорусский голкипер Павел Мойсевич.

Целиком топ-15 выглядит так:

1. Маркус Гидлеф, 18 лет, «Лександ» (U20), Швеция.

2. Картер Джордж, 18 лет», Оуэн Саунд Аттак» (OHL), Канада.

3. Ээмиль Винни, 18 лет, ЙоКП, Финляндия.

4. Михаил Егоров, 18 лет, «Омаха» (USHL), Россия.

5. Райерсон Линдерс, 18 лет, «Брэмптон Стилхедз» (OHL), Канада.

6. Илья Набоков, 21 год, «Металлург», Россия

7. Павел Мойсевич, 19 лет, СКА, Беларусь.

8. Ким Сааринен, 17 лет, Юниорская сборная, Финляндия.

9. Доусон Коуэн, 18 лет, «Спокан Чифс» (WHL), Канада.

10. Ник Кемпф, 18 лет, USHL, США.

11. Кирилл Зарубин, 18 лет, «Академия Михайлова», Россия.

12. Петтери Римпинен, 18 лет, «Киекко-Эспоо», Финляндия.

13. Эван Гарднер, 18 лет, «Саскатун» (WHL), Канада.

14. Лукаш Матеча, 19 лет, «Трай-Сити» (WHL), Чехия.

15. Мартин Гароник, 17 лет, Модре Кридла «Слован», Словакия.