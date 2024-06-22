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Губерниев: на Бобровского смотрит весь мир, как когда-то на Третьяка и Яшина

Губерниев: на Бобровского смотрит весь мир, как когда-то на Третьяка и Яшина
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Российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в финале плей-офф НХЛ.

«Конечно, я очень симпатизирую Сергею Бобровскому и хочу, чтобы он выиграл Кубок Стэнли. Но это может быть финал столетия. Страшно сказать: в 1942 году команда брала этот трофей, проигрывая 0-3 в серии. Поэтому, конечно, седьмой матч — это будет событие для всего спортивного мира.

После того, как «Флорида» вела 3-0, тут важно, как Сергей Бобровский сможет по-настоящему показать свои лучшие качества. Теперь на него смотрит весь мир, как на Владислава Третьяка в Суперсерии, на Кубке Канады, как на Льва Яшина, когда он брал пенальти от Сандро Маццолы. Настоящее величие вратаря определяется как раз в таких матчах.

Я очень надеюсь, что Бобровский не спасует, но «Эдмонтон» заряжен невероятно. Поэтому я буду с увеличением смотреть финал. Пусть победит сильнейший, хотя я симпатизирую команде Бобровского. Посмотрите, как великолепен спорт, я всегда за семь матчей, как в Кубке Стэнли, так и в Кубке Гагарина. Такого хоккея должно быть много», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

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