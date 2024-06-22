Китайский и канадский защитник Джейсон Фрэм покинул «Куньлунь Ред Стар» и продолжит карьеру в другом клубе. Об этом сообщила пресс-служба команды в телеграм-канале.

29-летний хоккеист выступал в составе китайского клуба с 2019 года. В прошедшем сезоне он провёл 46 встреч, в которых забросил три шайбы и отдал три голевые передачи, набрав в общем шесть баллов за результативность.

Всего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на счету Фрэма 186 сыгранных матчей, 39 очков — 17 забитых голов, 22 передачи.

Напомним, в сезоне-2023/2024 КХЛ «Куньлунь Ред Стар» не смог пробиться в плей-офф. Команда заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб заработал 56 очков после 68 матчей.