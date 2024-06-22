Хайман рассказал, что помогло «Эдмонтону» отыграться с 0-3 в серии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман рассказал, что помогло его команде отыграться со счёта 0-3 в финальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».

«У нас была непоколебимая вера. Что бы ни происходило в течение года, мы всегда верили, что сможем выкарабкаться. Какими бы тяжёлыми ни были обстоятельства, мы считаем, что у нас есть шанс. Это был долгий сезон, в котором мы столкнулись с трудностями, которые и подготовили нас. Следующий этап будет самым трудным. Это невероятное чувство — выступать перед такой толпой. У нас есть шанс победить сейчас, это наша первая возможность победить», — приводит слова Хаймана The Guardian.

Напомним, «Эдмонтон» стал третьей командой в истории лиги, которой удалось отыграться с 0-3.

Решающий, седьмой матч соперников состоится 25 июня в 3:00 мск.