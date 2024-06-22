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Впервые в карьере Макдэвид не нанёс бросков и не набрал очков в победном матче «Эдмонтона»

Впервые в карьере Макдэвид не нанёс бросков и не набрал очков в победном матче «Эдмонтона»
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Минувшей ночью «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду одержал победу над «Флоридой Пантерз» со счётом 5:1 в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан канадского клуба Коннор Макдэвид не отметился результативными действиями в этой встрече.

НХЛ — плей-офф . Кубок Стэнли. 6-й матч
22 июня 2024, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Фёгеле (Драйзайтль, Кулак) – 07:27 (5x5)     2:0 Хенрик (Янмарк, Экхольм) – 20:46 (5x5)     3:0 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 38:20 (5x5)     3:1 Барков (Вераге, Куликов) – 41:28 (5x5)     4:1 Маклауд (Фёгеле) – 56:45 (en)     5:1 Нурс (Скиннер, Броберг) – 56:57 (en)    

Впервые в карьере нападающий не набрал очков и не нанёс ни одного броска по воротам в победном матче своей команды. До этого у Макдэвида было всего семь таких встреч за «Ойлерз», но все эти разы команда проигрывала.

Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах.

Напомним, сейчас счёт в финальной серии — 3-3. «Эдмонтон» стал третьей командой в истории лиги, которой удалось отыграться с 0-3.

Решающий, седьмой матч состоится 25 июня в 3:00 мск.

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