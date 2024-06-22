Впервые в карьере Макдэвид не нанёс бросков и не набрал очков в победном матче «Эдмонтона»

Минувшей ночью «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду одержал победу над «Флоридой Пантерз» со счётом 5:1 в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан канадского клуба Коннор Макдэвид не отметился результативными действиями в этой встрече.
Впервые в карьере нападающий не набрал очков и не нанёс ни одного броска по воротам в победном матче своей команды. До этого у Макдэвида было всего семь таких встреч за «Ойлерз», но все эти разы команда проигрывала.
Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Кубка Стэнли, набрав 42 (8+34) очка в 23 матчах.
Напомним, сейчас счёт в финальной серии — 3-3. «Эдмонтон» стал третьей командой в истории лиги, которой удалось отыграться с 0-3.
Решающий, седьмой матч состоится 25 июня в 3:00 мск.
- 22 июня 2024
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