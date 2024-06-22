Вратарь «Бостона» Улльмарк: удивило, что в плей-офф «Торонто» оставил Самсонова

Вратарь «Бостон Брюинз» Линус Улльмарк оценил выбор голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» в серии второго раунда текущего плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я был удивлён, что они оставили [Илью] Самсонова на столько матчей против нас в плей-офф. Я чувствовал, что каждый раз, когда мы играли с «Мэйпл Лифс», и он [Джозеф Уолл] был в воротах — это было более сложной задачей, хотя я и не полевой. Просто наблюдая за ним, казалось, что он гораздо лучше контролирует ситуацию, в которой оказался» — приводит слова Улльмарка The Hockey News.

Напомним, «Бостон» обыграл «Торонто» в семи матчах. В решающей встрече российский голкипер канадской команды Илья Самсонов пропустил гол в овертайме, решивший исход серии.