Маккиннон — о Ничушкине: мы скучаем по нему, он один из лучших игроков в лиге

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался о ситуации с его партнёром по команде — российским форвардом Валерием Ничушкиным.

«Мы просто надеемся, что он справится со всем и получит помощь. Он отличный парень и товарищ по команде. Мы все его любим. Очевидно, что то, через что он проходит, — это нечто большее, чем просто игра. Но мы определённо скучаем по нему. Он великолепен. Он один из лучших игроков в лиге, играющих и в защите, и в нападении. На его счету было девять голов [в восьми матчах плей-офф], когда мы его потеряли. Огромная дыра, но мы вернёмся в следующем сезоне, и, надеюсь, он останется с нами до конца своей карьеры», — приводит слова Маккиннона The Score.

Напомним, Ничушкин был отстранён от игр на шесть месяцев и переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ 14 мая, во время серии второго раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2-4). Россиянин второй год подряд досрочно завершил участие в плей-офф из-за отстранения.