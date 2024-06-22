Терещенко назвал текущий финал Кубка Стэнли одним из самых интересных

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о финале НХЛ — 2024 между «Флоридой» и «Эдмонтоном».

«Удивительно, что «Эдмонтон» намного быстрее «Флориды». Конечно, если бы первый гол Баркова не отменили, то игра складывалась бы по-другому. Даже тренер Морис признал, что «Эдмонтон» играет быстрее. В принципе, все голы забивались из численного преимущества в атаке. Во втором голе один защитник «Флориды» в коньки бросился, Экблад пешком пошёл обратно. Здесь просто «Эдмонтон» забивать начал, а «Флорида» ничего с этим сделать не может. Этим и интересен спорт, что происходящее на площадке всегда непредсказуемо.

Лучший ли это финал в истории? Ну, всех я не застал, но помню финал, когда «Рейнджерс» чемпионами стали в 1994 году. В целом текущий финал можно отнести к одним из самых интересных. Сам факт, что «Эдмонтон» отыгрывается с 0:3, — это здорово, — приводит слова Терещенко «Советский спорт».