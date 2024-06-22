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Крикунов — о высказывании Конюхова: Овечкин не заслужил таких слов

Крикунов — о высказывании Конюхова: Овечкин не заслужил таких слов
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал высказывание путешественника Фёдора Конюхова в адрес капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Овечкин не заслужил таких слов в свой адрес. Во-первых, Сашка всегда приезжал играть за сборную. Когда он свободен – тут же в самолёт и на игру за сборную России. Конюхов никак не прав. Видимо, человек не очень погружён в спортивную повестку, несмотря на то, что где-то и близок к спорту. И потом, Овечкин там играет уже сколько лет. Он же не сейчас приехал. Я понимаю, если бы это случилось сейчас, когда всё началось. Я думаю, что Конюхов погорячился», – сказал Крикунов в интервью Vprognoze.ru.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах.

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