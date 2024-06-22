«Аризона Койотс» не получит землю для строительства новой ледовый арены

Хоккейный клуб «Аризона Койотс» опубликовал заявление, в котором сообщил, что земельный департамент штата отменил аукцион на земельный участок, запланированный на 27 июня.

«Эти беспрецедентные действия руководства штата Аризона серьёзно угрожают возвращению в регион хоккея и НХЛ в будущем» — написала пресс-служба клуба. Новый многофункциональный комплекс площадью 110 акров должен был расположиться на участке Норт Скоттсдейл Роуд и шоссе 101. В апреле этого года комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн владелец франшизы Алекс Меруэло заявили, что данная территория признана идеально подходящей для строительства новой арены.

Напомним, что совет директоров лиги утвердил план, по которому организация «Аризона Койотс» стала неактивной с правом её возобновления при условии, что владелец в течение пяти лет полностью построит новый современный комплекс, подходящий для команды НХЛ.

Франшиза «Койотс» передала все существующие хоккейные активы, включая полный список игроков и драфт-пики, а также отдел хоккейных операций франшизе «Юта».