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«Это было разочарование». Голкипер Кемпер оценил сезон «Вашингтона»

«Это было разочарование». Голкипер Кемпер оценил сезон «Вашингтона»
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Вратарь «Лос-Анджелес Кингз» Дарси Кемпер оценил прошедший сезон НХЛ, который провёл в составе «Вашингтон Кэпиталз».

«Это было разочарование, потому что мы не выигрывали так много матчей, а я не так много играл. Хочу доказать, что прошлый год был всего лишь разовым. Верю, что смогу прийти и стать стабилизирующей силой в воротах, а также быть таким вратарём, в котором нуждается команда», — приводит слова Кемпера ESPN.

В прошедшем сезоне 34-летний Кемпер провёл 33 матча, в которых одержал 13 побед с 89% отражённых бросков. Всего в НХЛ на счету опытного голкипера 389 матчей, в которых вратарь одержал 178 побед с 91,4% отражённых бросков. В июне он был обменян в «Лос-Анджелес» на нападающего Пьер-Люка Дюбуа.

Напомним, «Вашингтон» завершил сезон после того, как в первом раунде плей-офф НХЛ проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 0-4.

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