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Инсайдер НХЛ: отпустить Хаймана — самая большая ошибка в истории «Торонто»

Инсайдер НХЛ: отпустить Хаймана — самая большая ошибка в истории «Торонто»
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Инсайдер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Крис Джонстон назвал большой ошибкой то, что «Торонто Мэйпл Лифс» не смог сохранить нападающего Зака Хаймана.

«Оглядываясь назад, я не уверен, что «Мэйпл Лифс» когда-либо совершали бо́льшую ошибку, чем позволить Заку Хайману уйти. Это исторический случай, от которого организация так и не оправилась», — написал Джонстон в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

После ухода из «Торонто» Хайман стал игроком «Эдмонтон Ойлерз» и в данный момент является лучшим снайпером розыгрыша Кубка Стэнли — 2024. За 24 матча он забросил 16 шайб. Таким образом, форвард побил рекорд Овечкина и Кросби по голам в одном плей-офф НХЛ в XXI веке.

Также на счету Хаймана шесть результативных передач и 22 очка в общей сложности.

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