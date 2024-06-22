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Быков: одно присутствие Ковальчука в раздевалке «Спартака» будет иметь успех

Быков: одно присутствие Ковальчука в раздевалке «Спартака» будет иметь успех
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о возможности продолжить карьеру игрока нападающему Илье Ковальчуку.

«Ковальчук в текущей форме может приносить пользу «Спартаку». Одно его присутствие в раздевалке или на тренировке будет иметь успех и положительное влиять на молодежь. У него огромный чемпионский опыт, который он может и способен передать! Тем более, что он вернулся в свой родной клуб, который ему дал путевку в большой хоккей», – сказал Быков в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате 41-летний нападающий провёл 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.

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