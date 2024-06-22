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«У нас была бы хорошая «химия». Маккиннон — о возможности сыграть вместе с Кросби

«У нас была бы хорошая «химия». Маккиннон — о возможности сыграть вместе с Кросби
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон заявил о возможности сыграть с нападающим Сидни Кросби в одной команде.

«Я бы с удовольствием сыграл с ним в одной команде. Я с удовольствием сыграю на фланге. Думаю, это было бы здорово. У нас была бы хорошая «химия». Мы определённо об этом говорим. Мы обсуждаем [потенциальный] состав (на Турнир четырёх наций. — Прим. «Чемпионата»). Это захватывающе. Мы такие же фанаты хоккея, как и все остальные», — приводит слова Маккиннона The Score.

В прошедшем сезоне Маккиннон провёл 82 игры в регулярном чемпионате, в которых набрал 140 (51+89) баллов за результативность и являлся одним из лидеров бомбардирской гонки наряду с Никитой Кучеровым. В плей-офф канадский форвард сыграл 11 матчей, набрав 14 (4+10) очков.

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