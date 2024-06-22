Боб Хартли предложил «Коламбусу» услуги консультанта

Канадский хоккейный тренер Боб Хартли предложил услуги консультанта клубу «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщил генеральный менеджер команды Дон Уодделл.

«Боб связался со мной, но я ещё не разговаривал с ним. В процессе отбора участвует много людей, и, хотя я очень хорошо знаю Боба, многие люди, участвующие в этом процессе, его не знают. Посмотрим… Я не буду сразу раскрывать, с кем мы собираемся встретиться, но имя Боба определенно упоминалось» — приводит слова Уодделла RDS.

В июне «Коламбус» отправил в отставку главного тренера Паскаля Венсана.

Напомним, в текущем сезоне «Блю Джекетс» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв по итогам регулярного чемпионата последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции.