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Боб Хартли предложил «Коламбусу» услуги консультанта

Боб Хартли предложил «Коламбусу» услуги консультанта
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Канадский хоккейный тренер Боб Хартли предложил услуги консультанта клубу «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщил генеральный менеджер команды Дон Уодделл.

«Боб связался со мной, но я ещё не разговаривал с ним. В процессе отбора участвует много людей, и, хотя я очень хорошо знаю Боба, многие люди, участвующие в этом процессе, его не знают. Посмотрим… Я не буду сразу раскрывать, с кем мы собираемся встретиться, но имя Боба определенно упоминалось» — приводит слова Уодделла RDS.

В июне «Коламбус» отправил в отставку главного тренера Паскаля Венсана.

Напомним, в текущем сезоне «Блю Джекетс» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв по итогам регулярного чемпионата последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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