Форвард «Эдмонтона»: надеюсь, что больше никогда не придётся отыгрываться с 0-3 в серии

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман высказался о камбэке своей команды с 0-3 в счёте финальной серии плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».

«О, я надеюсь, что я никогда не окажусь в положении, когда я проигрываю со счетом 0-3, и нам снова придётся это делать. Я надеюсь, что мы никогда не окажемся в такой ситуации. Не очень-то весело проигрывать с таким счётом.

Тем не менее, у вас есть возможность сделать что-то невероятное. что-то действительно особенное. Но это ничего не значит, пока вы этого не сделаете. Вы должны выиграть. Никто в этой комнате не забегает вперёд. Осталась еще одна игра, и она обещает быть самой трудной» — приводит слова Хаймана пресс-служба НХЛ.

Напомним, «Эдмонтон» стал третьей командой в истории лиги, которой удалось отыграться с 0-3.

Решающий, седьмой матч соперников состоится 25 июня в 3:00 мск.