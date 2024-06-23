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«Филадельфия» готова к обмену третьего бомбардира команды сезона-2023/2024 НХЛ

«Филадельфия» готова к обмену третьего бомбардира команды сезона-2023/2024 НХЛ
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Нападающий Джоэль Фараби может быть обменян из «Филадельфии», сообщает The Fourth Period. Клуб готов рассмотреть варианты обмена 24-летнего форварда. Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой $ 5 млн в год рассчитано до завершения сезона-2027/2028.

В нынешнем сезоне Фараби провёл все 82 матча регулярного чемпионата, в которых набрал 50 очков — забросил 22 шайбы и отдал 28 результативных передач при показателе полезности «-13». Форвард стал третьим бомбардиром команды в прошедшей регулярке.

На данный момент в лиге форвард провёл 334 игры, в которых набрал 182 очка — забросил 82 шайбы и отдал 100 результативных передач. Фараби был выбран «Филадельфией» под общим 14-м номером на драфте НХЛ — 2018.

«Филадельфия» не смогла попасть в плей-офф, провалив концовку регулярного чемпионата.

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