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«Лос-Анджелес» подписал новый трёхлетний контракт с нападающим Алексом Тюркоттом

«Лос-Анджелес» подписал новый трёхлетний контракт с нападающим Алексом Тюркоттом
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«Лос-Анджелес» подписал новый трёхлетний контракт с нападающим Алексом Тюркоттом с зарплатой $ 775 тыс. до конца сезона-2026/2027. Форвард был выбран «Кингз» под пятым номером на драфте НХЛ 2019 года.

Тюркотт провёл 20 матчей за «Кингз» в этом сезоне, набрав четыре очка и забив свой первый гол в НХЛ 31 января в ворота «Нэшвилл Предаторз». В 126 матчах АХЛ нападающий забил 28 голов и сделал 57 передач, в том числе набрал семь очков в 13 матчах плей-офф.

Напомним, «короли» завершили прошлый регулярный сезон Национальной хоккейной лиги на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 99 очков. В первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 «Кингз» проиграли «Эдмонтон Ойлерз» в пяти матчах.

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