«Каролина» подписала новый контракт с защитником Таем Смитом. Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано сроком на один год и носит двухсторонний характер. В НХЛ Смит заработает $ 775 тыс. за сезон, а в АХЛ его зарплата составит $ 200 тыс. Игрок обороны был приобретён «Харрикейнз» вместе с обменом Джейка Гюнцеля и сразу был отправлен в АХЛ.

24-летний Смит провёл весь сезон-2023/2024 в АХЛ в составе «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», забив девять голов и набрав 43 очка в 63 играх. За карьеру в НХЛ в 123 матчах за три сезона в составе «Нью-Джерси» и «Питтсбурга» Смит забил восемь голов и набрал 47 очков. Он ещё не сыграл ни одной игры в плей-офф НХЛ.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли «Каролина» остановилась во втором раунде плей-офф, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2-4.