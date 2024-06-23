Канадский форвард «Адмирала»: никто не переставал со мной общаться после перехода в Россию

Нападающий «Адмирала» Джек Родевальд рассказал, что до переезда в Россию слышал о ней много стереотипов, которые не подтвердились.

«Когда я только принял решение покинуть Северную Америку, чтобы играть в Европе, я хотел выступать в КХЛ. Это лучшая лига в Европе, и я всегда хотел играть в России. Перед приездом в КХЛ я наблюдал за игрой легионеров, которые добились в России большого успеха, и тоже хотел достичь максимума, насколько это вообще возможно. Например, я знаю Найджела Доуса.

Я слышал стереотипы о России, особенно в различных фильмах, где постоянно говорят про водку. Конечно, и у меня были разные стереотипы до приезда в Россию, но на деле всё оказалось совсем не так, как представлялось изначально. Но хочу сказать, что меня ничего не пугало. Никто не переставал со мной общаться после перехода в Россию», — цитирует Родевальда «Советский спорт».

Всего в КХЛ на счету канадского нападающего 125 матчей, в которых Родевальд набрал 53 очка — забросил 22 шайбы и отдал 31 результативную передачу.