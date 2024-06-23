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Daily Faceoff назвал Илью Набокова самым готовым к НХЛ среди всех вратарей на драфте-2024

Daily Faceoff назвал Илью Набокова самым готовым к НХЛ среди всех вратарей на драфте-2024
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Журналист Daily Faceoff Стивен Эллис высоко оценил перспективы 21-летнего вратаря «Металлурга» Ильи Набокова и назвал россиянина самым готовым голкипером для игры в НХЛ на предстоящем драфте.

«Многие называют Набокова одним из лучших вратарей на драфте, и его недавний сезон в КХЛ подтверждает эту теорию. Вратарь ростом 6 футов 1 дюйм невелик, и это основная причина, по которой его уже трижды не выбрали на драфте. Но, будучи самым возрастным перспективным игроком в этом классе драфта, он обладает серьёзным потенциалом и ближе к игре в НХЛ, чем большинство других в этом списке.

Он был одним из лучших вратарей КХЛ, несмотря на то что был одним из самых молодых игроков в стартовом составе, и демонстрировал невероятный атлетизм и подвижность в воротах. Скаутам нравится его способность плавно передвигаться, а его необузданный талант будет волновать немало людей на предстоящем драфте», — цитирует Эллиса Daily Faceoff.

Вместе с «Металлургом» Набоков стал обладателем Кубка Гагарина — 2024. Он также стал лауреатом приза лучшему новичку КХЛ по итогам сезона-2023/2024.

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